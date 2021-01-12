كادوريم: سأوفر دفعة أولى من اللقاح الصيني لكن أحتاج موافقة الدولة التونسية

أعلن مغني الراب التونسي K2، أنّه نجح في التوصل لاتفاق مع ممثلة الحكومة الصينية ومديرة التعاون الدولي، لتوفير دفعة أولى من اللقاح الصيني.وقال في تديونة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك، "فقط احتاج موافقة الدولة التونسية".يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، في بلاغ لها مساء يوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 10 جانفي الجاري تسجيل 69 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5284 وفاة.كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إثر إجراء 12334 تحليلا مخبريا.ويعد هذا الرقم أعلى حصيلة إصابات جديدة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ بدء الجائحة. وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1729 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 361 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 124 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.