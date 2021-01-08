انتظمت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور ممثلي هياكل القطاع الصحي الخاص، ضمت بالخصوص رئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر ورئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ورئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية سارة المصمودي، وقد خصصت لتدارس السبل الكفيلة بتشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
وزارة الصحة: تشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح
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