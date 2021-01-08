   Farid - بقى عايز تنساني  

مروع ركاب المترو بمحطتى باب سعدون والرمانة في قبضة الامن

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 10:33 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على مروع ركاب المترو بمحطتى باب سعدون والرمانة متلبسا بنشل هاتف أحد الركاب ...

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على إثر تعرّض عدد من المسافرين على مستوى محطّتي الميترو الخفيف بباب سعدون ومفتاح سعد لله من ولاية تونس إلى نشل هواتفهم الجوّالة من قبل مجهول، فتمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران، بعد تعميق التّحرّيات، من حصر الشّبهة في شخص من ذوي السّوابق العدليّة والقبض عليه وبعرضه على المتضرّرين، تعرّفوا عليه.


بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه، مفيدا أنّه فرّط في الهواتف الجوّالة المسروقة بالبيع لأشخاص يجهل هويّتهم.
كما تبين انه مورط في عدة قضايا مماثلة استهدف فيها ركاب المترو..

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.


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