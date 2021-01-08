تعزيز علاقات التعاون بين تونس وأمريكا محور لقاء رئيس الحكومة بالسفير الأمريكي

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم أمس الخميس 07 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم.وتناول اللقاء سبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الشامل، ودعم الديمقراطية والمجتمع المدني، وتطوير القدرات الأمنية.ونوّه رئيس الحكومة بعمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تعود إلى أكثر من 200 سنة حيث وقعت الولايات المتحدة أول اتفاق صداقة وتجارة لها مع تونس، سنة 1799 وقد عمل البلدان منذ ذلك التاريخ على دعم أواصر التعاون بينهما.وثمنرئيس الحكومة الدعم الأمريكي المتواصل لبلادنا لمجابهة عديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على استعداد بلادنا للارتقاء بمستوى التعاون القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.كما استعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي لاسيما التقدم المحرز في الإعداد لبرنامج "مؤسسة تحدي الألفية" إلى جانب التطرق إلى أهمية دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس.من جهته هنأ السفير الأمريكي رئيس الحكومة بالذكرى العاشرة للثورة مؤكدا أن بلاده تظل ملتزمة بدعم المسار الديمقراطي بتونس، الذي يدعم المجتمع المدني ويسمح بتمكين المرأة والشباب ويحفز الإصلاحات الاقتصادية ويرسخ مشاركة المواطنين في الحكم ويدعم الأمن.كما أكد السفير الأمريكي على أن تونس وأمريكا تتقاسمان نفس مبادئ الديمقراطية والحرية وأن تونس يمكن لها ان تعوّل على الإدارة الأمريكية الجديدة التي بها أصدقاء كثر لتونس، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة هشام مشيشي سيكون مرحبا به في الولايات المتحدة الأمريكية فور تركيز الإدارة الأمريكية الجديدة.