وفاة النائب بالبرلمان مبروك الخشناوي

وات - توفي اليوم الخميس النائب بمجلس نواب الشعب مبروك الخشناوي وفق ما ورد على الصفحة الرسمية بالفايسبوك للكتلة النيابية قلب تونس التي ينتمي اليها الفقيد.



وقد توفي مبروك الخشناوي اثر اصابته بفيروس كورونا ،وكان ترشح في الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2019 عن القائمة المستقلة "الوفاء بالعهد" عن دائرة القصرين وانضم الفقيد الى كتلة المستقبل في بداية العهدة النيابية الحالية ثم استقال منها في 6 اكتوبر 2020 ليلتحق بكتلة قلب تونس .





