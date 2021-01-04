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تعيين ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامّة للخطوط التونسية

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 13:03 قراءة: 0 د, 55 ث
باب نات - تعلم وزارة النقل واللوجستيك انه تقرر تعيين ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية.

وستتولى ألفة الحامدي تطوير خطة العمل الاستراتيجية لانقاذ الخطوط التونسية والنهوض بها لإكسابها القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية خاصة منها الأوروبية والافريقية.




والرئيسة المديرة العامة الجديدة للخطوط التونسية هي أصيلة ولاية قفصة ، متحصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من المدرسة المركزية بمدينة "ليل" الفرنسية، وهي متحصلة على شهادة ماجستير ثانية في إدارة المشاريع الكبرى من جامعة " التكساس" باوستن، إضافة إلى شهادة عليا في قانون حل النزاعات الدولية من كلية الحقوق بالتكساس.

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و ألفة الحامدي هي خبيرة دولية في مجال إدارة المشاريع الكبرى وصاحبة ابتكار لتطوير استراتيجية المشاريع.

كما كانت تولت القيام بعمليات تدقيق تتعلق بمشاريع كبرى في قطاعات البترو- كيمياويات والطاقة والبنية التحتية. وفي رصيدها عديد المؤلفات القيّمة في مجال تخفيف تكاليف المشاريع الكبرى التي تعتبر أحد المراجع المعتمدة من قبل الشركات العالمية.

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Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218084

BABANETTOO  (France)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 16h 06m |           
Je lui donne 3 mois au maximum, l'ugtt, l'organisation terroriste sous couvert syndical, ne va pas la lisser travailler !

Sarramba  ()  |Lundi 04 Janvier 2021 à 15h 30m |           
نتمنى لها النجاح وخاصة العزيمة وقوة البأس للتعاطي مع عصابة ومافيا إتحاد الخراب
خاصة أن ثقافتها العلمية والإقتصادية والإدارية تعلمتها في الولايات المتحدة التي مبنية على مبدأ ونجاعة الإنتاج والإنتاجية بلاهوادة

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 14h 43m |           
لو كان تجيب ديبلومات العالم الكل. في تونس يتكب سعدهم

Artiz  (United States)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 13h 52m |           
Courage ! Et bon vent!



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