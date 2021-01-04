تعيين ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامّة للخطوط التونسية

باب نات -

تعلم وزارة النقل واللوجستيك انه تقرر تعيين ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية.وستتولى ألفة الحامدي تطوير خطة العمل الاستراتيجية لانقاذ الخطوط التونسية والنهوض بها لإكسابها القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية خاصة منها الأوروبية والافريقية.والرئيسة المديرة العامة الجديدة للخطوط التونسية هي أصيلة ولاية قفصة ، متحصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من المدرسة المركزية بمدينة "ليل" الفرنسية، وهي متحصلة على شهادة ماجستير ثانية في إدارة المشاريع الكبرى من جامعة " التكساس" باوستن، إضافة إلى شهادة عليا في قانون حل النزاعات الدولية من كلية الحقوق بالتكساس.و ألفة الحامدي هي خبيرة دولية في مجال إدارة المشاريع الكبرى وصاحبة ابتكار لتطوير استراتيجية المشاريع.كما كانت تولت القيام بعمليات تدقيق تتعلق بمشاريع كبرى في قطاعات البترو- كيمياويات والطاقة والبنية التحتية. وفي رصيدها عديد المؤلفات القيّمة في مجال تخفيف تكاليف المشاريع الكبرى التي تعتبر أحد المراجع المعتمدة من قبل الشركات العالمية.