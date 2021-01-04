منوبة: النور الكهربائي يعود بصفة تدريجية لمدينة منوبة بعد انقطاعه بسبب عطب فجئي

افاد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة زكرياء الخزري، ان النور الكهربائي يعود بصفة تدريجية لمدينة منوبة بعد انقطاعه على اثر عطب كهربائي جد صبيحة اليوم الاثنين واوضح الخزري ان فرق الصيانة الفنية التابعة لإقليم الشركة تعكف منذ السابعة صباحا على إصلاح العطب الذي طرا على المحول جهد متوسط المزود لمدينة منوبة بالكهرباء، وتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء وأكد الحزري على تجند فرق الصيانة لإصلاح مثل هذه الاعطاب.