منوبة: النور الكهربائي يعود بصفة تدريجية لمدينة منوبة بعد انقطاعه بسبب عطب فجئي

وات - افاد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة زكرياء الخزري، ان النور الكهربائي يعود بصفة تدريجية لمدينة منوبة بعد انقطاعه على اثر عطب كهربائي جد صبيحة اليوم الاثنين واوضح الخزري ان فرق الصيانة الفنية التابعة لإقليم الشركة تعكف منذ السابعة صباحا على إصلاح العطب الذي طرا على المحول جهد متوسط المزود لمدينة منوبة بالكهرباء، وتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء وأكد الحزري على تجند فرق الصيانة لإصلاح مثل هذه الاعطاب.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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