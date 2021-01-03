كوفيد 19: ذاكر لهذيب يحذر من انفجار وبائي في ولاية صفاقس ‎

حذر الطبيب ذاكر لهذيب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من انفجار وبائي في ولاية صفاقس بسبب انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.وطالب ذاكر لهذيب الدولة بالتدخل لمواجهة الازمة قبل استفحالها مشيرا بان ما حصل نتيجة الاكتظاظ في انتظار الغاز الفترة الماضية.وتعرف ولاية صفاقس خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورنا" حيث بلغ إجمالي الوفيات إلى حد الآن 318 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية 13254 حالة.وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية صفاقس قررت في اجتماعها يوم الأحد برئاسة والي صفاقس لدراسة وتقييم الوضع الصحي بالجهة من أجل التصدي لإنتشار فيروس "كورونا"، استئناف الدروس بالمؤسسات التربوية على دفعتين.وبالتوازي مع القرار المتعلق باستئناف الدروس، اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس، جملة من القرارات الأخرى على غرار مواصلة حملات التقصي النشيط وإجراء التحاليل السريعة طبقا للخطة الوطنية واتخاذ إجراء الغلق الفوري لجميع الفضاءات المفتوحة للعموم التي لا تحترم البروتوكولات الصحية وتشديد تطبيق جميع الإجراءات المتخذة من قبل والي صفاقس بتاريخ 23 ديسمبر 2020 والمتعلقة خاصة بعمل المقاهي والمطاعم ومنع التظاهرات العامة والخاصة.كما قررت تشديد منع إجراءات التنقل من والى ولاية صفاقس إلا في الحالات الإستثنائية والمبررة ومزيد تشديد إجراءات حظر الجولان ودعوة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للاجتماع بحضور أعضاء المجلس الجهوي من نواب ورؤساء بلديات وإدارات جهوية لتقييم الوضع الصحي بالجهة واتخاذ الإجراءات الملائمة ودعوة اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لعقد جلسات عمل وتنظيم حملات محلية.