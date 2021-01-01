   Warda - على عيني  

المنستير: الاحتفاظ بعون أمن أطلق النار على سائق سيارة ومرافقه

Publié le Vendredi 01 Janvier 2021 - 18:01 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بالاحتفاظ بعون أمن أطلق النار على سائق سيارة ومرافقه، فجر اليوم الجمعة، على مستوى نقطة المراقبة بالمكنين الغربية بولاية المنستير، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة.

وأضافت بريمة، في تصريح لـ"وات"، أنّ قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لفرقة الحرس الوطني ببن عروس للوقوف على حقيقة هذه الواقعة وملابساتها ولتحديد المسؤوليات.


وكانت النيابة العمومية بالمنستير أذنت قبل ذلك بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة التي جدت اليوم على الساعة الواحدة صباحا على مستوى نقطة المراقبة بالمكنين الغربية حيث أطلق عون الأمن المكلف بالحراسة، والّذي تبيّن أن له اقدمية عمل بـ8 سنوات وفي الثلاثينات من عمره، النار على سائق سيارة ومرافقه لاعتقاده أنّهما يتجهان صوبه بسرعة كبيرة حسب قوله، وفق الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير.
وأسفر الطلق الناري عن إصابة أحد راكبي السيارة على مستوى رقبته في حين أصيب الآخر على مستوى ساقه ووقع نقلهما إلى المستشفى الجهوي امحمّد بن صالح بالمكنين، ثم توجيههما على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أين خضعا للإسعاف الطبي وأجريت للأول عملية جراحية دقيقة وحالته مستقرة مبدئيا، حسب ذات المصدر.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217945

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 10h 14m |           
الحقيقة ان اقتحام حاجز أمني هو عملية انتحارية ،،،
... ومن قام بها اجرم في حق نفسه وفي حق غيره ...



En continu

Toutes les news

الأحد 03 جانفي 2021 | 19 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:57 12:31 07:32 06:00
15°
 15° % 24 :الرطــوبة
تونــس
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-713°-614°-714°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23040,0

  • (31 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30847 DT        1$ =2,70396 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 dec)   2160,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة