رئاسة البرلمان: منح مخلوف جواز سفير خاص وليس دبلوماسي ياتي في اطار تسهيل مهمته لا اكثر

أفادت رئاسة مجلس نواب الشعب في بلاغ توضيحي لها اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 بخصوص ملف جواز سفر النائب سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية، بأن هذا الأخير تلقى بصفته الشخصية وكرئيس للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية من قِبل الجمعية التونسية لضحايا التعذيب بجنيف للمشاركة في لقاء حول موضوع العدالة الانتقالية من 21 الى 27 ديسمبر 2020. وتمّ تمكينه من السفر باستعمال جواز السفر الخاص الذي يُمنح للنواب في هذه الحالة أثناء سفرهم في المهمات ذات العلاقة بنشاطهم النيابي، من قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على إذن بمهمة.
وأضافت رئاسة مجلس النواب ان مشاركة النائب في المهمة المذكورة لا تتطلّب موافقة مُسبقة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب باعتبار أن الجهة الداعية هي التي تتكفل بنفقاتها.
وتابعت جواز السفر الذي استعمله النائب في مهمته ليس جوازا دبلوماسيا، بل هو جواز خاص يمنح للنواب للقيام بمثل هذه المهمات، ويسند من قبل مصالح وزارة الداخلية ويعاد الى المصالح المعنية بمجرد عودة صاحب المهمة الى ارض الوطن.
وتابع ان إسناد مثل هذه الوثيقة إجراء معمول به من قبل مجلس نواب الشعب ويتم على أساس مهمات في علاقة بوظائف النائب لتسهيل عمله وقد سبق وأن وقع تمكين عدد من النواب من مختلف الكتل من هذا الجواز.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرعبير موسي، أعلنت في بلاغ لها أمس الاثنين، أنها راسلت رئيس مجلس نواب الشعب، طالبة موافاتها بتوضيحات حول حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص، بناء على إذن بمهمة صادر عن البرلمان، دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس ودون صدور قرار منه يكلفه بأية مهمة بالخارج، في مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي.
وأضافت الكتلة في بلاغها، انها تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير، الذي يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه، وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور.
وزارة الدّاخليّة، من ناحيتها أوضحت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ، أن جواز السّفر الذي تسلّمه مؤخرا أحد النواب هو جواز سفر خاصّ يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وليس جوازا ديبلوماسيا مضيفة أن تسليم جواز السفر الخاص للنّائب المعني تم بناء على إذن بمأموريّة صادرعن الإدارة المعنيّة بالمهمّة.
وأضافت رئاسة مجلس النواب ان مشاركة النائب في المهمة المذكورة لا تتطلّب موافقة مُسبقة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب باعتبار أن الجهة الداعية هي التي تتكفل بنفقاتها.
وتابعت جواز السفر الذي استعمله النائب في مهمته ليس جوازا دبلوماسيا، بل هو جواز خاص يمنح للنواب للقيام بمثل هذه المهمات، ويسند من قبل مصالح وزارة الداخلية ويعاد الى المصالح المعنية بمجرد عودة صاحب المهمة الى ارض الوطن.
وتابع ان إسناد مثل هذه الوثيقة إجراء معمول به من قبل مجلس نواب الشعب ويتم على أساس مهمات في علاقة بوظائف النائب لتسهيل عمله وقد سبق وأن وقع تمكين عدد من النواب من مختلف الكتل من هذا الجواز.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرعبير موسي، أعلنت في بلاغ لها أمس الاثنين، أنها راسلت رئيس مجلس نواب الشعب، طالبة موافاتها بتوضيحات حول حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص، بناء على إذن بمهمة صادر عن البرلمان، دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس ودون صدور قرار منه يكلفه بأية مهمة بالخارج، في مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي.
وأضافت الكتلة في بلاغها، انها تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير، الذي يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه، وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور.
وزارة الدّاخليّة، من ناحيتها أوضحت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ، أن جواز السّفر الذي تسلّمه مؤخرا أحد النواب هو جواز سفر خاصّ يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وليس جوازا ديبلوماسيا مضيفة أن تسليم جواز السفر الخاص للنّائب المعني تم بناء على إذن بمأموريّة صادرعن الإدارة المعنيّة بالمهمّة.
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