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مروج الكوكايين في قبضة أمن قمرت

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 11:27 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بقمرت بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من القبض على مروج "الكوكايين" للأثرياء ..
بالتحري معه تبين انه من ذوي السّوابق العدليّة في مجال ترويج المخدرات وانه قضى عقوبة سجنية لمدّة 05 سنوات من أجل الترويج وبتفتيشه تمّ العثور بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على مخدر الكوكايين..
وقد اعترف بترويجه لميسوري الحال ...


بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.....

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