وزارة الداخلية تصدر بيانا حول جوزا السفر الذي تحصّل عليه النائب سيف الدين مخلوف

باب نات -

أصدرت الثلاثاء 29 ديسمبر، وزارة الداخلية بيانا أوضحت من خلاله أن جواز السّفر الذي تسلّمه أحد النّوّاب مؤخّرا، في اشارة لسيف مخلوف ليس جواز سفر ديبلوماسي،.وأكدت الداخلية أن تسليم جوازات السّفر الدّيبلوماسيّة هو من اختصاص وزارة الشّؤون الخارجيّة وأنّ الجواز الذي تسلّمه النّائب المشار إليه هو جواز سفر خاصّ يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وبناء على إذن بمأموريّة صادر عن الإدارة المعنيّة بالمهمّة.وأشارت الي ان مصالح شرطة الحدود بوزارة الدّاخليّة تتولى سحب جواز السفر المشار اليه من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التّونسيّة.