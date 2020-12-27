كمال دقيش وسهام العيادي يشرفان على منتدى الفتاة العربية الرائدة عن بعد " قصص نجاح "

باب نات -

أشرف صباح يوم السبت 26ديسمبر 2020 وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش على افتتاح البرنامج الدولي السابع والأخير ضمن فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي، منتدى الفتاة العربية الرائدة عن بعد " قصص نجاح " بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبمبادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس ، بحضور الوزير المفوض مدير إدارة الشباب والرياضة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية عبد المنعم الشاعري وبمشاركة 13 دولة عربية.وبهذه المناسبة ، أكد الوزير خلال الكلمة التي توجه بها الى المشاركين على حرص الوزارة على تنظيم برنامج خاص بالفتاة العربية يعكس ايمان تونس بالأدوار الهامة والمصيرية للفتاة العربية باعتبارها شريك أساسي في بناء المجتمع.كما دعا الى إيلاء الفتاة العربية المزيد من الدعم وتوفير أطر الإحاطة والمرافقة والتمكين.وفي ختام كلمته توجه وزير الشباب والرياضة والادماج المهني بالشكر لكل المشاركين من مختلف الدول العربية مؤكدا على حرص تونس على احتضان وتنظيم وانجاح مختلف الأنشطة والبرامج بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وقد تضمن برنامج المنتدى عرض لتجارب نجاح فتيات عربيات إضافة الى فتح النقاش للمشاركين لتبادل الأراء والخبرات.هذا وقد تولت كاتبة الدولة للشباب والرياضة والادماج المهني سهام العيادي الاشراف على اختتام منتدى الفتاة العربية عن بعد "قصص نجاح" حيث ثمنت النماذج الريادية النسائية التي تم عرضها في هذا المنتدى مؤكدة ان المرأة العربية مبدعة ومبتكرة وقاطرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي .وفي ختام كلمتها، توجهت سهام العيادي بالشكر لكافة المشاركين وفي هذا الصدد أكدت على حرص وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني على تنويع برامجها الموجهة للشباب بالتنسيق مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب