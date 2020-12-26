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فرقة مقاومة الإجرام تطيح بموظفين في وزارة التجارة بصدد تسلم رشوة بـ60 ألف دينار

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 12:15 قراءة: 0 د, 24 ث
كشف رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي في تصريحٍ لاذاعة موزاييك أنّ فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضراء في تونس العاصمة، تمكّنت من الإطاحة بموظفيْن بوزارة التجارة وهم بصدد تسلم "رشوة" قيمتها 60 ألف دينار.


Credits Mosaique FM



وأوضح أنّ الوحدات الأمنية وبعد استشارة النيابة العمومية نصبت كمين للمورطيْن اللّذان "كانا بصدد ابتزاز أحد التجار بجهة المهدية مقابل تسوية وضعيته وتم القبض عليهما، في انتظار الكشف عن بقيّة المورطين".

المصدر - موزاييك

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217621

Karimyousef  (France)  |Samedi 26 Decembre 2020 à 12h 28m |           
و ما خفي كان أعظم.شكرا لقوات الامن و لكل من ساهم في الإيقاع بهؤلاء الفاسدين



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