فرقة مقاومة الإجرام تطيح بموظفين في وزارة التجارة بصدد تسلم رشوة بـ60 ألف دينار

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كشف رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي في تصريحٍ لاذاعة موزاييك أنّ فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضراء في تونس العاصمة، تمكّنت من الإطاحة بموظفيْن بوزارة التجارة وهم بصدد تسلم "رشوة" قيمتها 60 ألف دينار.وأوضح أنّ الوحدات الأمنية وبعد استشارة النيابة العمومية نصبت كمين للمورطيْن اللّذان "كانا بصدد ابتزاز أحد التجار بجهة المهدية مقابل تسوية وضعيته وتم القبض عليهما، في انتظار الكشف عن بقيّة المورطين".المصدر - موزاييك