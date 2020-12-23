اختتام أيام قرطاج السينمائية الدورة 31 "دورة للتأمل واستعادة الذاكرة"

بحضور يوسف بن ابراهيم رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية ،كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، وعدد من صناع السينما ومحبيها ونجومها وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، أسدل الستار على الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية ليلة الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في كنف الاحترام المشدد لقواعد البروتوكول الصحي للتوقي من تفشّ فيروس كورونا.انطلق الحفل في السادسة مساء بعد ساعة ونصف تهادى خلالها ضيوف أيام قرطاج السينمائية على السجاد الأحمر واستقبلتهم كاميراوات المصورين قبل أن ينطلق حفل الاختتام الرسمي بتحيّة العلم والنشيد الوطني.بهذه المناسبة أعلن رضا الباهي المدير العام لأيام قرطاج السينمائية عن اختتام المهرجان وقال في الإطار نفسه: "كانت البلاد في حاجة إلى السينما، في حاجة إلى الأوكسجين وهو ما حاولنا تحقيقه، كان رهاننا على أن يتم المهرجان دون أي إصابة بالكورونا، أريد أن أشكر الجمهور الذي لم يخن ثقتنا فيه وكان حاضرا وبقوة في قاعات السينما واحترم في نفس الوقت كل تعليمات البروتوكول الصحي الذي أوصينا بها." ليعلن في ختام كلمته أن الدورة القادمة للمهرجان ستنتظم من 30 أكتوبر حتى 06 نوفمبر 2021.لم يخصص حفل الاختتام كعادته لتوزيع الجوائز هذه السنة لأن هذه الدورة على استثنائيّتها لم تحتو على مسابقة رسمية بحكم الظرف الصحي الذي يمر به العالم، فقد انطلق الحفل مباشرة بفيديو عاد إلى أجواء المهرجان، قبل أن يقدم كلّ من عازف الكمنجة زياد زواري، ليليا بن رمضان، نسرين بن عربية والفنانة نسرين مهبولي فقرة فنية بعنوان "ماكينة الضوء'' إخراج الشاذلي العرفاوي ليدعو إثرها مقدّم الحفل "سامي بنّور" "إبراهيم اللطيف" المدير الفني لأيام قرطاج السينمائية على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، الذي تحدث عن أهم ما ميّز المهرجان مشيرا إلى أن نجوم المهرجان هذه السنة هو جمهوره الذي كان وفيا كعادته للأيام.وبما أنها وفية لصناع السينما من تقنيين ومنتجين أسموهم "بناة الخيال والأحلام"، اختارت أيام قرطاج السينمائية تكريم من غادر منهم وهم على التوالي:- حسين الصوفي "مدير انتاج"- مصطفى نقبو "ناقد سينمائي"- محمد علي الشريف "مدير انتاج"- لطفي سيالة "مدير إضاءة"- فوزي ثابت "مهندس صوت"- الشريف بوسنينة "مهندس تحميض أفلام"أمّا سليم الدرقاشي المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة فقد توجه بالشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة الاستثنائية للمهرجان وقال:" شكرا لكل الجهود المبذولة في هذا الظرف الصعب الذي مرّ به القطاع السينمائي والثقافي عامة، هي دورة استثنائية احتفت بذاكرة المهرجان، استرجعنا من خلالها الأفلام التونسية والعربية والإفريقية التي مرت بالمهرجان منذ تأسيسه. من المؤكد أنه لا أحد يمكن أن يحتضن أحلامنا أكثر من صناع الفن السابع، فالسينما هي طريق للحلم ولتغيير الواقع وهي أيضا صناعة تحتكم على كل المقومات ليكون لها دورها الاقتصادي، رهانات سوف يواصل المركز الوطني للسينما والصورة العمل على تحقيقها وتعزيز الوعي بها في تواصل تام مع أهل القطاع فالرهان على السينما هو رهان على المستقبل."وتم خلال حفل الاختتام تقيم أغنية خاصة بالمهرجان بعنوان "أنت حلم" ألحان منى شطورو، توزيع رياض البدوي، كلمات وغناء الفنانة روضة عبد الله قبل أن يتم عرض الفيلم القصير "بلبل" لخديجة المكشّر وتختتم بذلك الدورة الحادية والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية.