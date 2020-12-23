     

رئيس الجمهورية يحمّل وزير الداخلية تقديره للجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة الأمنية

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 18:31 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وتم خلال هذا اللقاء تناول الوضع العام في البلاد والتأكيد على ضرورة حفظ الأمن للجميع وتطبيق القانون على قدم المساواة.

كما تناول اللقاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس وضرورة التوقي من كل من يحاول الاعتداء على أمن البلاد وأمن المواطنين.


وحمّل رئيس الجمهورية وزير الداخلية تقديره للجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة الأمنية إلى جانب قواتنا المسلحة العسكرية.



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