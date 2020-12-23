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زياد الهاني لقيس سعيد: نريد أفعالا او قدم استقالتك اذا كنت عاجزا

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 08:09 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - افاد الإعلامي زياد الهاني، مساء الثلاثاء، أنّ رئيس الجمهورية تحدث علنا في أكثر من مناسبة عن وجود مؤامرات ومافيات وقوى تستهدف الدولة التونسية يعلم من يقف ورائهم.

وأكد الهاني في حوار على قناة الزيتونة ، أنّه واثق بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتكلّم بناء على معطيات ومن منطلق الاطلاع والمعرفة.
وأشار زياد الهاني، انه "لحدّ الآن نسمع الخطابات المتكررة لقيس عيد فقط ...".


ووجه زياد الهاني كلامه للرئيس قائلا "اذا كنت تملك الكفاءة والقدرة على قيادة الدولة وتطبيق القانون واذا كنت عاجزا فالأفضل أن تُقدّم إستقالتك ومصارحة الشعب بالحقائق ..الوضع لا يحتمل ونريدك فاعل في المعركة ضدّ الفساد".

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