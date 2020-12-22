للعام الثاني على التوالي : "Ooredoo تونس" تتحصّل على جائزة "أفضل خدمة حرفاء" لسنة 2021

بلاغ صحفي -

نجحت Ooredoo للعام الثاني على التوالي في كسب ثقة وحب حرفائها، حيث تم منحها لقب "أفضل خدمة حرفاء لعام 2021"، وذلك خلال حفل توزيع للجوائز، انتظم اليوم في تونس العاصمة بحضور فريق من شركة Ooredoo.و رحب السيد منصور راشد الخاطر، المدير العام لشركة Ooredoo بهذا التتويج قائلا: "نحن فخورون جدًا بالحصول على جائزة "أفضل خدمة للحرفاء لعام 2021"، و ذلك للعام الثاني على التوالي. وهذا يؤكد مرة أخرى جهودنا المستمرة لتوفير أفضل أداء لخدمة حرفائنا."وأضاف السيد منصور راشد الخاطر: " إن الحصول على هذه الجائزة في هذا العام الاستثنائي، هو دليل حقيقي على التزامنا بتقديم أفضل تجربة للحرفاء. ورغم كل الظروف، كانت Ooredoo حاضرة طوال العام لخدمة مشتركيها، و ذلك من خلال توفير قنوات تواصلية، لعل أبرزها: مركز الاتصال و My Ooredoo، وعدة قنوات رقمية كانت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مثل Messenger و Live Chat ومنتدى دعم الويب و WhatsApp".ومن جانبه، قال مدير خدمات الحرفاء بـ"Ooredoo" بسام بوزمّي :"تمثل هذه الجائزة تكريما لـ Ooredoo بفضل استثماراتها في مجال جودة خدمات الحرفاء، والتي تعد أحد العناصر الأساسية لنجاح الشركة. كما أنها تمثل تقديراً كبيرا لجهود جميع فرق Ooredoo، الذين عملوا بجد لتقديم أفضل خدمة لعملائنا ومشتركينا، مع احترام قيمنا الرئيسية المتمثلة في القرب وحسن لاستماع وتحسين تجربة الحرفاء بصفة يومية".وعلامة ESCDA هي تمييز موجود في فرنسا منذ عام 2007. والغرض منه هو تقييم جودة خدمة العملاء من الشركات المسجلة طواعية وفقًا لعالم الاستهلاك. وأجرت مجموعة من المتسوقين السريين 160 اختبارًا لكل شركة تضمنت مكالمات هاتفية، وتصفح الويب، ورسائل البريد الإلكتروني أو نماذج الاتصال، والشبكات الاجتماعية والزيارات المادية.كما يتم تنظيم المسابقة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والمغرب وألمانيا. وستستضيف 15 دولة المسابقة بحلول عام 2025.