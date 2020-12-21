تعليق الرحلات الجوية الى بريطانيا

افادت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغها اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 أنه تبعا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 بالمملكة المتحدة، فقد تقرر ابتداء من اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2020 وإلى حين إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا وعدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان.جدير بالذكر ان السلالة الجديدة من كروونا دفعت عدد من الدول الى غلق حدودها مع بريطانيا وتعليق الرحلات الجوية منها واليها بسبب السلالة الجديدة.