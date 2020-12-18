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رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 16:04 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية السيدة لويز موشيكيوابو.
ومثل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , مناسبة لبحث سير تقدم استعدادات تونس لاحتضان القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية المزمع تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر من العام المقبل.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية مساهمة الدول الأعضاء بالمنظمة في إنجاح هذه التظاهرة خاصة وأنها ستتناول أحد المحاور الهامة على الصعيد الدولي وهو التواصل الرقمي بين الشعوب، مجددا حرص بلادنا على إنجاح هذا الموعد الهام.


ومن جانبها، أعربت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عن ارتياحها لسير تقدم الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة جربة 2021 مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه تونس كعضو مؤسس من أجل تعزيز التعاون في الفضاء الفرنكوفوني.




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