باب نات -

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي النور من اماطة اللثام عن تعرض عدة منازل بالجهة للسطو والنهب حيث تمكنوا من القبض على الجاني وهو عنصر اجرامي مفتش عنه ومن ذوي السوابق العدلية ومعروف بكنية" التفتاف".و بعرضه على الناظم الآلي تبين و انه محل 7 مناشير تفتيش من أجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع و إهمال العيال.وقد حاول المتهم الفرار من قبضة الامن حيث تصدى لهم بسيف الا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.