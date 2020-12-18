   100% - Tarab .......  

"التفتاف"في قبضة اعوان مركز حي النور

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 08:55 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي النور من اماطة اللثام عن تعرض عدة منازل بالجهة للسطو والنهب حيث تمكنوا من القبض على الجاني وهو عنصر اجرامي مفتش عنه ومن ذوي السوابق العدلية ومعروف بكنية" التفتاف".

و بعرضه على الناظم الآلي تبين و انه محل 7 مناشير تفتيش من أجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع و إهمال العيال.


وقد حاول المتهم الفرار من قبضة الامن حيث تصدى لهم بسيف الا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217125



panel management

En continu

Toutes les news

الجمعة 18 ديسمبر 2020 | 3 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:48 12:23 07:27 05:54
14°
 19° % 100 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1418°-1618°-1518°-1417°-12
  • Avoirs en devises
    22526,4

  • (17 dec)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,29110 DT        1$ =2,72843 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 dec)   1885,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة