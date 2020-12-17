رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البرتغالي

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا الذي يؤدي حاليا زيارة إلى بلادنا.وتم خلال اللقاء التذكير بالروابط المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين، كما تم استعراض السبل الكفيلة بمزيد تعزيز هذه العلاقات.وعبر رئيس الجمهورية عن رغبة بلادنا في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع البرتغال ومع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لتونس، الذي ستتولى البرتغال رئاسته الدورية خلال السداسي الأول من سنة 2021 .كما أكّد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي، مذكّرا ببعث لجنة صلب رئاسة الجمهورية تتولى متابعة هذا الملف.وتم التطرق كذلك إلى ملف الهجرة غير النظامية حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بدل الاقتصار على الحل الأمني الذي ثبتت محدوديته.من جانبه، عبر وزير الخارجية البرتغالي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال دفع الاستثمار.وأعرب عن عزم البرتغال مواصلة دعم بلادنا صلب هياكل الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة.