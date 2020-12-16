رئيس الجمهورية:''من يحاول إستدراجنا للمستنقعات فهو خاطئ في العنوان''

من يحاول إستدراجنا للمستنقعات فهو خاطئ في العنوان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.وقد تم التطرق بالخصوص إلى مبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.وقد أكد رئيس الجمهورية على أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه، مؤكدا مرة أخرى على أنه لا حوار مع الفاسدين.وقال رئيس الجمهورية إن "البعض خلقوا المستنقعات لانه لا يمكنهم العيش خارجها ومن يحاول إستدراجنا للمستنقعات فهو خاطئ في العنوان".وأفاد انه لن يقبل أبدا أن يتحالف أو يدخل في ما رتبوه من مؤامرات "، مشددا القول أنه على العهد مع الشعب التونسي ولن يتراجع عن عهده وعن إلتزاماته وعن مواقفه، حسب قوله.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن البعض أراد أن يشكك في علاقته مع الإتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا ان "الإتحاد جزء منه".وعلى ذلك، أقر رئيس الدولة أنه "يمكن الإختلاف في التصورات لكن الهدف واحد".