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رئيس الجمهورية:''من يحاول إستدراجنا للمستنقعات فهو خاطئ في العنوان''

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 19:18 قراءة: 1 د, 0 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد تم التطرق بالخصوص إلى مبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

وقد أكد رئيس الجمهورية على أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه، مؤكدا مرة أخرى على أنه لا حوار مع الفاسدين.


من يحاول إستدراجنا للمستنقعات فهو خاطئ في العنوان

وقال رئيس الجمهورية إن "البعض خلقوا المستنقعات لانه لا يمكنهم العيش خارجها ومن يحاول إستدراجنا للمستنقعات فهو خاطئ في العنوان".

وأفاد انه لن يقبل أبدا أن يتحالف أو يدخل في ما رتبوه من مؤامرات "، مشددا القول أنه على العهد مع الشعب التونسي ولن يتراجع عن عهده وعن إلتزاماته وعن مواقفه، حسب قوله.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن البعض أراد أن يشكك في علاقته مع الإتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا ان "الإتحاد جزء منه".

وعلى ذلك، أقر رئيس الدولة أنه "يمكن الإختلاف في التصورات لكن الهدف واحد".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217055

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 20h 01m |           
حاول الكثيرون استدراجه للقرارات للمبادرات للانجازات ففشلوا قشلا ذريعا
والحمد للله انه يطمئننا بان من يحاول إستدراجه للمستنقعات سيفشل ايضا

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 19h 57m |           
يا سيادة الرئيس انت رجل يعرف عنك النزاهة ونظافة الايدي فكيف مستشارتك نادية عكاشة تضع سيارة مرسداس الرآسة على ذمة والدتها ثم لها اخ من المنحرفين معروف بالبلطجة واليوم هو موقوف من اجل العنف في حالة سكر ؟؟؟؟؟



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