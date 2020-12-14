تسلّم وحدات للاختبارات السريعة للكشف عن Covid-19 من كوريا الجنوبيّة

باب نات -

انتظم اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 بمطار تونس قرطاج موكب تسلّم الوحدات المتنقّلة لإجراء الاختبارات السّريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ التي منحتها الوكالة الكوريّة للتّعاون الدّولي للدّولة التونسيّة.وقد أشرف على مراسم استلام هذه الدّفعة الجديدة من المساعدات وزير الصحّة فوزي مهدي وسفير جمهوريّة كوريا الجنوبيّة السيّد Cho-Koo-Rae.وقد عبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياح تونس لمستوى التّعاون الصحّي القائم مع جمهوريّة كوريا الجنوبيّة والذي تعزّز بالخصوص خلال جائحة كوفيد 19.