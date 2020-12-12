وزارة التجهيز: غلق الطريق المحلية رقم 719 الرابطة بين برقو والدريجة علي مستوى عين بو سعدية من ولاية سليانة

في اطار أشغال الحفريات الجارية بمنطقة عين بوسعيدية من ولاية سليانة تعلم وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية بغلق الطريق على مستوى منطقة عين بوسعيدية وذلك الي غاية 11جانفي 2021.ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من منطقة الدريجة والراغبين في الدخول إلى منطقة عين بوسعدية العبور عبر الطريق الجهوية رقم 171 الرابطة بين برقو والوسلاتية ثم عبر الطريق المحلية 719 مرورا بمنطقة عين زكار .هذا وتدعو الوزارة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر واحترام اشارات المرور.