يوم ترويجي لزيت الزيتون البيولوجي يوم 31 جانفي 2026 بميناء مرسى القنطاوي بمدينة حمام سوسة

-تنظم جمعية استعراض أوسو، يوما ترويجيا لزيت الزيتون البيولوجي، يوم السبت 31 جانفي الجاري بميناء مرسى القنطاوي بمدينة حمام سوسةويعد هذا اليوم فرصة هامة للسياح وزوار الميناء للتعريف بالموروث الغذائي التونسي ومنافعه وجودته العالية وأهميته الصحية والاقتصاديةويشارك في هذا اليوم عدد من المصدرين والمهنيين في قطاع زيت الزيتون لعرض منتوجاتهم والترويج لها عالمياويمثل الترويج لزيت الزيتون التونسي محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية المشتركة لما لهذا المنتوج من قيمة اقتصادية وغذائيةعالية ولدوره في دفع السياحة الفلاحية وتحفيز التنمية الجهوية والشاملة.وقد احتلت تونس واسبانيا وايطاليا صدارة قائمة أكبر الدول المصدرة لزيت الزيتون خلال موسم 2024/2025، حيث تمكنت من احراز المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا وقبل ايطاليا. وقد استحوذت تونس على 27.9 من اجمالي الصادرات العالميةجمعية استعراض أوسو بسوسة، هي جمعية ثقافية تساهم في دعم وتنمية السياحة الثقافية والشبابية بالولاية والمحافظة على الموروث الثقافي الشعبي والعمل على احياء العادات والتقاليد النابعة من هذا التراث.