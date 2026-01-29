Babnet   Latest update 13:16 Tunis

يوم ترويجي لزيت الزيتون البيولوجي يوم 31 جانفي 2026 بميناء مرسى القنطاوي بمدينة حمام سوسة

-تنظم جمعية استعراض أوسو، يوما ترويجيا لزيت الزيتون البيولوجي، يوم السبت 31 جانفي الجاري بميناء مرسى القنطاوي بمدينة حمام سوسة

ويعد هذا اليوم فرصة هامة للسياح وزوار الميناء للتعريف بالموروث الغذائي التونسي ومنافعه وجودته العالية وأهميته الصحية والاقتصادية


ويشارك في هذا اليوم عدد من المصدرين والمهنيين في قطاع زيت الزيتون لعرض منتوجاتهم والترويج لها عالميا


ويمثل الترويج لزيت الزيتون التونسي محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية المشتركة لما لهذا المنتوج من قيمة اقتصادية وغذائية
عالية ولدوره في دفع السياحة الفلاحية وتحفيز التنمية الجهوية والشاملة.

وقد احتلت تونس واسبانيا وايطاليا صدارة قائمة أكبر الدول المصدرة لزيت الزيتون خلال موسم 2024/2025، حيث تمكنت من احراز المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا وقبل ايطاليا. وقد استحوذت تونس على 27.9 من اجمالي الصادرات العالمية

جمعية استعراض أوسو بسوسة، هي جمعية ثقافية تساهم في دعم وتنمية السياحة الثقافية والشبابية بالولاية والمحافظة على الموروث الثقافي الشعبي والعمل على احياء العادات والتقاليد النابعة من هذا التراث.
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
