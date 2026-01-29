Babnet   Latest update 15:01 Tunis

توزر: استئناف أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة خلال الأيام القليلة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bc388a062faf9.96734718_fpkenghoqmjil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 14:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفاد المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي صحفية "وات" بان أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر ستستانف خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد المصادقة أمس الأربعاء من طرف لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة على الاعتماد الإضافي للمشروع واسناد صفقة الإنجاز إلى المقاولة المقترحة من طرف وزارة الصحة.

وأضاف اللموشي أنّ المستشفى الجهوي بنفطة، من المشاريع المعطلة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة من قبل جميع الأطراف لأهمية المستشفى في تقريب الخدمات الصحية للمناطق الحدودية بنفطة وحزوة وخاصة بفرص تجهيزه بمعدات متطورة ودعمه بطب الاختصاص.

يشار إلى أن المشروع توقف في أكثر من مناسبة أخرها سنة 2024 في حدود نسبة تقدم تناهز 80 بالمائة وبتكاليف فاقت 11 مليون دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322783

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>