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جوهر بن مبارك: هنالك من يدفع الرئيس لاتخاذ قرار حل البرلمان بهدف توريطه

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 13:02 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل ان هنالك من يسعى لتوريط رئيس الجمهورية قيس سعيد بدفعه نحو اتخاذ قرار حل البرلمان.

وأضاف جوهر بن مبارك " المستوى الأول من توريط الرئيس هو الدخول في صراعات مع مؤسسات الدولة بعد اتخاذ تدابير استثنائية خاصة وان الرئيس لا يملك حزاما سياسيا قويا ما يجعل أنصاره في مواجهة البرلمان والحكومة.


وتابع جوهر بن مبارك " اما المستوى الثاني فان الرئيس سيواجه بعد تمكنه من اتخاذ التدابير الاستثنائية امام ازمة اقتصادية واجتماعية سيتحمل لوحده تبعاتها.


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