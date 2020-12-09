عبير موسي تتهيأ لوقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام وزارة الشؤون الدينية

أعلن الأربعاء 9 ديسمبر، الحزب الدستوري الحر عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع تنظيم “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” والجمعيات المشبوهة وتعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية في اتجاه منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ان هذه الوقفة تأتي في اطار اعتصام الغضب الذي ذكر بأنه يخوضه “لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية الأجنبية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المنتصبة بتونس ونظرا لصمت الوزارة وعدم قيامها بواجبها في قطع الاتفاقيات المبرمة مع هذا التنظيم” الذي وصفه بالخطير متهما الوزارة باضفاء “الشرعية والغطاء القانوني لإسناد شهائد في التعليم الشرعي وضرب المنظومة التربوية ودمغجة المواطنين ونشر الفكر الظلامي وعدم الاستجابة لطلب تعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية في اتجاه منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة”.وذكر الحزب بالاتصالات التي قال ان رئيسة كتلته بالبرلمان ورئيسته عبير موسي قامت بها مرفوقة بوفد من نواب الحزب لوزارة الشؤون الدينية لبسط كل المعطيات حول مخاطر مثل هذه التنظيمات التي قال انها كونت أخطبوطا من الجمعيات داخل البلاد للتحريض على تقويض النموذج المجتمعي التونسي.