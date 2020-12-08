وقفة للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل يوم الاربعاء أمام وزارة التعليم العالي

أعلن ممثلي الدكاترة الباحثين التونسيين المعطلين عن العمل الّذين و المعتصمين منذ ستة أشهر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنهم ينظمون وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 9ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بشارع حفوز .



ويطالب الدكاترة الباحثون بحقوقهم في اصلاح البلاد و رسم استراتيجية نهضة شاملة ناجحة في كل الميادين و المجالات وفق بلاغ تلقينا نسخة منه...





