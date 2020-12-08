رئيس الحكومة يلتقي النائب العام لدولة قطر

باب نات -

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مع النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المرّي بحضور سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي.وتناول اللقاء سبل مزيد تطوير العلاقات بين البلدين لتشمل مجالات عدّة خصوصا وأن دولة قطر من كبار المستثمرين والمساهمين في المشاريع التنموية في تونس بعد الثورة.كما تم التطرق الى اجتماع اللجنة المشتركة التونسية القطرية التي ستلتئم خلال الثلاثية القادمة للسنة المقبلة.وأكد النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المرّي أن استضافة تونس لحفل جائزة صاحب السمو للتميز في مكافحة الفساد دليل على متانة العلاقة التي تربط البلدين.يذكر أن تونس تحتضن غدا مراسم فعاليات جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الخامسة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل سنة.