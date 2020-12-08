زهير الجيس لنقابة الصحفيين " الموضوعية قبل مقاطعة مخلوف ولم نسمعكم عندما اعتدى علي الصافي سعيد"

هاجم عضو نقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي الإعلامي بإذاعة "جوهرة اف ام" زهير الجيس بسبب إصراره على بث مواقف ائتلاف الكرامة خاصة مع استضافة اذاعة جوهرة لرئيس الكتلة سيف الدين مخلوف.وقال بالي في تصريح لقناة تلفزة تي في " لسنا في مشكلة مع اي طرف سياسي في البلاد فقط لدينا مشكلة مع خطاب العنف لسيف الدين مخلوف ومن معه مضيفا " حينما يتراجعون عن خطاب العنف سنتراجع عن مقاطعتهم".وأكد بالي تراجع منسوب العنف في الإعلام مع منع نواب ائتلاف الكرامة من الحضور الإعلامي ووصفها بالعصابة.وانتقد بالي زهير الجيس قائلا " يبدو ان هذا الإعلامي لم يفهم مواقف نقابة الصحفيين ونتمنى من إذاعة جوهرة ان تتدارك الخطأ لان استضافة مخلوف لم يقدم شيئا".بدوره رد زهير الجيس على بالي ان استضافة سيف الدين مخلوف ياتي في اطار ما حدث من عنف ولا يمكن ابدا تجاهل احد أطراف ذلك المشهد.وقال زهير الجيس " ما حصل يفرض علينا اخذ جميع المواقف والاستماع الى الروايتين متابعا " من باب العدالة والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة استضافة مخلوف والاستماع الى روايته".وتابع زهير الجيس " في الظروف الاستثنائية القرارات تستثنى كذلك ولا يمكن انتهاك حق الرد".وذكر الجيس نقابة الصحفيين بما تعرض له من عنف واعتداء من قبل النائب الصافي سعيد على المباشر مضيفا " لم نسمع منكم ادانة لتلك الشتائم".