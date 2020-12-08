   Farid - الربيع  

سامية عبو تدخل في اشتباك مع مخلوف: باندية وسندينكم ايها المجرمون في الرائد الرسمي

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 10:59 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - دخلت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو مساء أمس في جدال مع رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وذلك تحت قبة البرلمان وذلك بعد جدال أدى الى عنف ضد النائب أنور بالشاهد في لجنة شؤون المراة.
وقالت سامية عبو في الجلسة العامة " لا يمكن ان نواصل العمل السياسي مع هؤلاء " الباندية والمجرمين".
وأضافت " يعتقدون انفسهم في "رحبة متع غنم" وسنعمل على ادانتهم وادراج ذلك في الرائد الرسمي".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216497

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 11h 28m |           
امرأة سليطة اللسان وما تحشمش



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 | 23 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
18°
 20° % 42 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1214°-1015°-917°-1218°-12
  • Avoirs en devises
    22125,4

  • (7 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 dec)   1664,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة