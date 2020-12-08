سامية عبو تدخل في اشتباك مع مخلوف: باندية وسندينكم ايها المجرمون في الرائد الرسمي

باب نات -

دخلت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو مساء أمس في جدال مع رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وذلك تحت قبة البرلمان وذلك بعد جدال أدى الى عنف ضد النائب أنور بالشاهد في لجنة شؤون المراة.وقالت سامية عبو في الجلسة العامة " لا يمكن ان نواصل العمل السياسي مع هؤلاء " الباندية والمجرمين".وأضافت " يعتقدون انفسهم في "رحبة متع غنم" وسنعمل على ادانتهم وادراج ذلك في الرائد الرسمي".