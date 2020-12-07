رئاسة مجلس نواب الشعب تُدين بشدة الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت اليوم بمجلس النوّاب

باب نات -

وهذا نص البلاغ:

أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب، بشدة، "الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على النائب من الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد والأحداث التي حصلت اليوم الإثنين بمقر البرلمان" وأذنت "بفتح تحقيق جدّي حول هذه الأحداث واتخاذ الإجراءت اللازمة".ودعت رئاسة المجلس في بيان صادر عنها، جميع الكتل البرلمانية، إلى "ضبط النفس وتهدئة الأوضاع وعدم الانجرار إلى العنف".إثر عملية الإعتداء بالعنف على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية التي جدت اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 بمجلس نوّاب الشّعب فإنّ رئاسة مجلس نواب الشعب :- تُدين بشدة الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت اليوم بمجلس نوّاب الشّعب.- تدعو جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع.- تأذن بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الاجراءت اللازمة.وتدعو رئاسة مجلس نواب الشعب السادة والسيدات النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس وتؤكد ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.