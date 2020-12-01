يوسف المساكني يرغب في شراء مسبح البلفيدير

أفادت اذاعة "جوهرة اف ام" وفق مصادرها الخاصة ان الاجتماع الذي جمع الاسبوع الماضي سعاد عبد الرحيم شيخة بلدية تونس العاصمة واللاعب الدولي يوسف المساكني تمحور اساسا حول رغبة المساكني في شراء او كراء مسبح البلفيدير واستغلاله وفق الصيغ القانونية.وحسب نفس المعطيات فان يوسف المساكني عبر عن رغبته في الاستثمار في تونس من خلال اعادة تهيئة وإصلاح المسبح والمرافق التابعة له مقابل استغلاله.ومن المرجح ان المساكني ينوي الدخول في شراكة مع بلدية العاصمة في ظل التعقيدات القانونية.ومسبح البلفدير شيّد في ثلاثينيات القرن الماضي ، وهو أول حمام سباحة تونسي قبل أن يتم استبداله بمسبح المنزه والقرجاني .تم إغلاقه من قبل المجلس البلدي لمدينة تونس في 2004وكان مسبح البلفيدير استضاف مسابقات كرة الماء, مباريات الملاكمة والأمسيات الموسيقية والفنية .