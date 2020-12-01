السيد الفرجاني: نادية عكاشة تهيمن على وزراء ونواب من أجل الاطاحة بحكومة المشيشي

باب نات -

اتهم النائب عن حركة السيد الفرجاني نادية عكاشة رئيسة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد بفرض عدد من الوزراء المقربين اليها في حكومة هشام المشيشي.وقال السيد الفرجاني ان نادية عكاشة تهيمن على وزراء ونواب من أجل الاطاحة بحكومة المشيشي وهي البوابة الأولى لقصر قرطاج.واضاف السيد الفرجاني لنادية عكاشة " وين ماشية للا" نحن لا نتهم رئيس الجمهورية ولكن نتهمك بمحاولة الهيمنة على الحكومة".وكانت عكاشة، قالت في الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان الأحد 29 نوفمبر 2020، أن حضورها في المجلس كممثلة لمؤسسة رئاسة الجمهورية في إطار مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 وليس للمساءلة.وأكدت نادية عكاشة في كلمتها أمام النواب، أن رئيس الجمهورية هو منتخب إنتخابا عاما ومباشرا وهو غير مسؤول أمام مجلس نواب الشعب وذلك بمقتضى دستور 2014، وأضافت أنه مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه حسب قولها.