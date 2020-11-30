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نادية عكاشة رافضة الاجابة عن اسئلة بعض النواب: لسنا في جلسة مساءلة والرئيس مسؤول فقط أمام الشعب وليس أمام البرلمان

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 00:17 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - رفضت الأحد 29 نوفمبر، مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة الاجابة عن أسئلة بعض النواب التي تم طرحها خلال مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021.

وفي مستهل مداخلتها خاطبت نادية عكاشة النواب قائلة "أريد أن اوضح واذكر اننا لسنا في جلسة مساءلة وأن رئيس الجمهورية مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه وليس أمام مجلس النواب".


واكتفت مديرة الديوان الرئاسي خلال الجلسة العامة بقراءة ورقة معدة مسبقا حول ميزانية رئاسة الجمهورية وأكدت أنه رغم الترفيع في ميزانية الرئاسة فإن الرئيس حرص على الضغط على المصاريف حد التقشف وفق تعبيرها.

يذكر أن النائب زياد الهاشمي طلب من مديرة الديوان الرئاسي توضيحات بخصوص ما يروج حول علاقتها بمدونين واذا كان هناك أموال مرصودة للمدونين في ميزانية رئاسة الجمهورية خاصة بعد التسجيل الصوتي المثير للجدل.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215981

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 07h 28m |           
الرئيس حرص على الضغط على المصاريف حد التقشف ...
فارتفعت ميزانية رئاسة الجمهورية ب 17 %
لم نسمع هذا المنطق حتى من بن علي مستوى بكلوريا-3
اللهم احفظنا ونورنا وابعد عنا الحمقى والمستبلهين



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