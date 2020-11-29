الغنوشي يستقبل وفدا عن تنسيقية "الانتداب حقي"

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاحد 29 نوفمبر 2020 بقصر باردو ، وفدا من تنسيقية "الانتداب حقي"، بحضور بلقاسم حسن رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي خلال الدورة النيابية الماضية.ووجه أعضاء الوفد شكرهم لمجلس نواب الشعب لما قام به منم دور في سن القانون المتعلق بالإجراءات الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الذي انتظره طويلا عشرات الآلاف من المعطلين عن العمل ، وتوّج نضالاتهم وتحركاتهم المطالبة بالتشغيل. وعبّروا من جهة أخرى عن قلقهم من التأخير الحاصل في تطبيق هذا القانون، ودعوا البرلمان الى تقديم ما يلزم من دعم ودفع لرصد اعتمادات مالية في ميزانية 2021 .وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن انشغاله بحقوق المعطلين، وبمطالبهم وأكد أن المجلس ما فتئ يقوم بدوره في هذا الاطار من خلال إصدار التشريعات اللازمة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد.