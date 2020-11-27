البرلمان لجنة الحقوق والحريات تصادق على تقارير مشاريع ميزانيات رئاسة الجمهورية ووزارتي الشؤون الخارجية و الدينية

باب نات - عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عرضت خلالها تقارير مشاريع ميزانيات كل من مهمة رئاسة الجمهورية، مهمة وزارة الشؤون الخارجية ومهمة وزارة الشؤون الدينية كما عرضت تقريري مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بانضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016 عدد (107/2020) وبالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي عدد (105/2020).



وبعد عرض كل التقارير المذكورة أعلاه والتداول في شأنها وادلاء الملاحظات حولها، صادقت اللجنة على التوالي بأغلبية الحاضرين على كل التقارير المذكورة أعلاه.



