استطلاع امرود: الدستوري الحر يحتل المرتبة الاولى في التشريعية وتراجع نسبة الرضا على قيس سعيد

باب نات -

نشرت امرود كونسلتنغ استطلاع رأي على قتاة التاسعة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 حول ثقة التونسيين ورضاهم في الشخصيات السياسية والاحزاب.وحسب الاستطلاع المتعلق بشهر نوفمبر فقد تراجعت نسبة الرضا على رئيس الجمهورية قيس سعيد من 48 في المئة الى 42 في المئة وهو اكبر تراجع.كما تراجعت نسبة الرضا عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي من 11 في المئة الى 9 في المئة.وفي المقابل ارتفعت نسبة الرضا عن رئيس الحكومة هشام المشيشي من 20 في المئة الى 21 في المئة.وبالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية تحصل الدستوري الحر على المرتبة الاولى بنسبة 38 في المئة لتحتل حركة النهضة المرتبة الثانية بنسبة19 في المئة وقائمة مستقلة في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة وقلب تونس في المرتبة الرابعة بنسبة 8 في المئة.واحتل ائتلاف الكرامة المرتبة الخامسة بنسبة 5 في المئة ثم التيار الديمقراطي المرتبة السادسة بنسبة 4 في المئة ثم حركة الشعب وتحيا تونس وحزب الصافي سعيد بنسبة 2 في المئة.