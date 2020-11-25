الإعلان عن تعاون فني بين تونس والمنظمة العالمية للسياحة

تمّ مساء يوم، الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بمقر وزارة السياحة، الإعلان عن تعاون فني بين تونس ومنظمة السياحة العالمية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (BERD) بقيمة 200 ألف أورو وذلك خلال لقاء انتظم بإشراف وزير السياحة الحبيب عمار وبحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية "Zurab POLOLIKASHVILI" وممثل البنك الأوروبي بتونس "Antoine Sallé DE CHOU" وخليل دنقزلي مسؤول عن القطاع الخاص بالبنك وبحضور رؤساء وممثلي الجامعات المهنية الوطنية في المجال السياحي والمؤسسات تحت الإشراف وإطارات الوزارة.وسيتم، في إطار هذا التعاون الفني، تطوير خارطة طريق "للتعافي السياحي" على امتداد 3 سنوات، وتطوير وتعزيز استراتيجية الإتصال لتحفيز الطلب على السياحة التونسية وكذلك تطوير أدوات التسويق الرقمي للترويج للسياحة الداخلية إلى جانب تبادل الخبرات في مجال السياحة والتمكين، وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتمكين المرأة في التخطيط السياحي والتنمية وكذلك تنمية القدرات الذاتية والتدريب في مجال تنمية السياحة المستدامة والتسويق الرقمي.وأكد الحبيب عمار على أهمية زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والتي تبرهن على المكانة الهامة للسياحة التونسية على الصعيد العالمي مشيرا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير السياحة التونسية.ويشار إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يؤدي زيارة عمل إلى تونس، من 24 إلى 26 نوفمبر 2020، وذلك لإعطاء دفع للسياحة التونسية في ظل الأزمة الصحية العالمية وللتأكيد على أهمية الوجهة السياحية التونسية على المستوى الدولي.