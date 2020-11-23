الطيب راشد: ما يروج حول إمتلاكي ثروة طائلة يأتي في إطار محاولة الإساءة لي

حول نقلة حرم رئيس الجمهورية

قال رئيس محكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، ما ورد في تقرير البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق حول أملاكه لا اساس له من الصحة.وأضاف الطيب راشد في حوار مع قناة التاسعة أن ما يروج حول إمتلاكه ثروة طائلة يأتي في إطار محاولة الإساءة له وتلفيق التهم مبرزا انه قام بالتصريح بكل ممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وشدد رئيس محكمة التعقيب على ان 80 بالمائة من الاملاك الواردة في تقرير العكرمي ليست على ملكه.كما أشار راشد الى أنه لم يتمسك بالحصانة.وحول نقلة حرم رئيس الجمهورية لمحكمة صفاقس نفى عضو المجلس الأعلى للقضاء أن يكون القرار كيدي وكان دون دافع تشفي كما يروّج البعض ....يشار إلى أن مجلس القضاء العدلي يعقد يوم الثلاثاء جلسة مخصصة للنظر في مختلف "التسريبات والاتهامات" التي تبادلها وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد .كما سينظر المجلس أيضا في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تداولت معطيات و"وثائق" حول شكاية مقدمة من قبل وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.كما تداولت معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.