تونس وكوريا توقعان على الاتفاق الإطاري المتعلق بمشروع تركيز منظومة للتكوين والتدريب على الخط لفائدة الموظفين العموميين

باب نات -

في إطار التعاون التونسي الكوري، تم اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، تنظيم حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري المتعلق بمشروع تركيز منظومة للتكوين والتدريب على الخط لفائدة الموظفين العموميين.وتم إمضاء الاتفاق الإطاري من قبل كل من حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، وخولة العبيدي، مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، و Young Sook NAM مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الفني بتونس.ويتضمّن هذا الاتفاق منح تونس هبة بقيمة خمسة (5) مليون دولار أمريكي لإنجاز مشروع تركيز منظومة للتكوين والتدريب على الخط لفائدة الموظفين العموميين بالمدرسة الوطنية للإدارة.وتتمثّل مكونات هذا المشروع الذي يمتدّ على خمس (5) سنوات، في تشييد استوديو ومخبر وقاعة تكوين وتجهيزهما بالمعدّات اللازمة لتطوير وتسجيل المحتوى البيداغوجي لملاءمته مع منظومة التكوين على الخطّ، وكذلك تطوير ووضع حيز الاستغلال منصّة للتدريب الالكتروني، وبرنامج لتطوير كفاءات الإطارات المعنية بالمشروع على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وتحويل بعض المحامل البيداغوجية التقليدية إلى محامل الكترونية لاستغلالها في المنصّة التي سيتمّ إحداثها.ويهدف هذا المشروع إلى مزيد تطوير قدرات الأعوان العموميين وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة لأداء وتطوير مهامهم بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الإدارية المقدّمة للمتعامل مع الإدارة.كما سيمكّن المشروع من المساهمة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأعوان العموميين بما يخوّل للموظفين المباشرين في الجهات والجماعات المحلية النفاذ لعروض التكوين وتطوير الكفاءات.وقد مثّل هذا الحفل فرصة لمزيد التأكيد على أهمية التعاون القائم بين تونس وكوريا الجنوبية، حيث أكّدت الوزيرة على أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين خاصّة في مجال تحديث الإدارة والوظيفة العمومية والتكوين مذكّرة في هذا السياق بمساهمات الجانب الكوري في عديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال على غرار مشروع TUNEPS ومشروع E PEOPLE وغيرها من المشاريع المجدّدة وذلك فضلا عن الفرص التي يتيحها هذا التعاون في مجال تطوير كفاءات الموظفين العموميين التونسيين.ومن جانبها، نوّهت مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الفني بتونس بما بلغته علاقات التعاون بين البلدين من مستوى متمّيز مؤكّدة حرص بلادها على تعزيز وتنويع التعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما أكّد الجانبان على الحرص المشترك على تنمية علاقات التعاون العريقة التي تجمع تونس وكوريا الجنوبية والعزم على تنويعها مستقبلا لتشمل مجالات جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة والمستقبل الأفضل للتعاون الثنائي.