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ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تهريب 35 صفيحة من مخدر الزطلة داخل علب مصبرات

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 16:14 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي أثناء مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس من مدينة مرسيليا من إحباط محاولة تهريب 35 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل تسع علب معدنية لمصبرات الفواكه وذلك على إثر تفتيش شاحنة على متنها شخصان تونسيي الجنسية مقيمان بالخارج.

ووفق بلاغ للديوانة تم الإحتفاظ بالمشتبه بهما وإحالتهما على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.


تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الأسبوع المنقضي إحباط عملية مشابهة مكنت من حجز 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي تم ضبطها مخفية داخل علب مصبرات بحوزة أحد المسافرين.

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