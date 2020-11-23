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عبير ترفض مشروع لائحة تقّدم بها حسونة الناصفي لادانة العنف اللفظي بين النواب وتتّهمه بالعمل بالوكالة

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 16:06 قراءة: 0 د, 27 ث
هاجمت الاثنين 23 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس كتلة الاصلاح بالبرلمان على هامش اجتماع رؤساء الكتل بمجلس النواب.

واتّهمت عبير موسي حسونة الناصفي وكتلته بالعمل بالوكالة على خلفية تقدّمه بمشروع لائحة لادانة العنف اللفظي بين النواب وتجاه ضيوف المجلس.



Credits Jawhara FM

وقال الناصفي إن اللائحة التي لاقت ترحيبا من أغلب كتل المجلس، هدفها ادانة كل خطاب غير مسؤول يتضمن عنف لفظي أو تحريض على الكراهية أو التمييز ودعوة للنواب للالتزام بسلوك حضاري يعكس مكانة النائب والمسؤولية التي يتحملها على عاتقه.

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