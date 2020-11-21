لطفي العبدلي حول صورة لمين النهدي وعبير موسي "المكي وزكية"‎

علّق الكوميدي لطفي العبدلي على الصورة المتداولة لعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و الممثل المسرحي لمين النهدي على هامش التحرك الاحتجاجي للفنانين و المطالبة برفع الاجراءات التي تمنع احياء الحفلات و الانشطة الثقافية ليلا.و علق العبدلي ساخرا في تحديثة على حسابه بالانستاغرام ‘المكي و زكية ” هههه الامين النهدي و عبير".جدير بالذكر ان عبير موسى شاركت في احتجاجات الفنانين ومطالبتهم بعودة الأنشطة الثقافية.