   Abdelwahab - عاشق الروح  

لطفي العبدلي حول صورة لمين النهدي وعبير موسي "المكي وزكية"‎

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 19:28 قراءة: 0 د, 21 ث
علّق الكوميدي لطفي العبدلي على الصورة المتداولة لعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و الممثل المسرحي لمين النهدي على هامش التحرك الاحتجاجي للفنانين و المطالبة برفع الاجراءات التي تمنع احياء الحفلات و الانشطة الثقافية ليلا.
و علق العبدلي ساخرا في تحديثة على حسابه بالانستاغرام ‘المكي و زكية ” هههه الامين النهدي و عبير".

جدير بالذكر ان عبير موسى شاركت في احتجاجات الفنانين ومطالبتهم بعودة الأنشطة الثقافية.




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