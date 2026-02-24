ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية خلال اليوم الرابع من شهر رمضان ب 2،3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي
سجّلت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة 2806 مخالفة اقتصادية خلال اليوم الرابع من شهر رمضان 2026، بزيادة قدرها 2،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 التي تم خلالها تسجيل 2742 مخالفة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّ فرق المراقبة نفّذت 13956 زيارة رقابية استهدفت 589 منطقة بكامل تراب الجمهورية، في إطار تكثيف الحملات لمتابعة مسالك التزويد والتصدي للممارسات المخالفة خلال شهر رمضان.
