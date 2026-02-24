Babnet   Latest update 10:15 Tunis

ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية خلال اليوم الرابع من شهر رمضان ب 2،3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfc97d5e5ed8.80769537_nohqglpifkjme.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 09:35
      
سجّلت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة 2806 مخالفة اقتصادية خلال اليوم الرابع من شهر رمضان 2026، بزيادة قدرها 2،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 التي تم خلالها تسجيل 2742 مخالفة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّ فرق المراقبة نفّذت 13956 زيارة رقابية استهدفت 589 منطقة بكامل تراب الجمهورية، في إطار تكثيف الحملات لمتابعة مسالك التزويد والتصدي للممارسات المخالفة خلال شهر رمضان.

