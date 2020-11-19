رغم الزيادة في ميزانية الرئاسة ب28 مليار، نادية عكاشة تؤكّد أن الرئيس قيس سعيّد حريص على التقشّف

باب نات - أكدت الخميس 19 نوفمبر، مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة حرص الرئيس قيس سعيّد على التقشف في ميزانية رئاسة الجمهورية.
وخلال جلسة استماع لها صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021، قالت عكاشة إن لرئاسة الجمهورية ثوابت وهي المحافظة على المال العام مجددة تأكيدها على حرص الرئيس للضغط على النفقات.
يذكر أن مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 تضمن زيادة بحوالي 28 مليون دينار مقارنة بميزانية 2020 لتبلغ 169 مليون دينار بعد أن كانت 140.9 مليون دينار
وخلال جلسة استماع لها صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021، قالت عكاشة إن لرئاسة الجمهورية ثوابت وهي المحافظة على المال العام مجددة تأكيدها على حرص الرئيس للضغط على النفقات.
يذكر أن مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 تضمن زيادة بحوالي 28 مليون دينار مقارنة بميزانية 2020 لتبلغ 169 مليون دينار بعد أن كانت 140.9 مليون دينار
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