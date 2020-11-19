   Warda - سهرانة  

رغم الزيادة في ميزانية الرئاسة ب28 مليار، نادية عكاشة تؤكّد أن الرئيس قيس سعيّد حريص على التقشّف

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 16:06 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - أكدت الخميس 19 نوفمبر، مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة حرص الرئيس قيس سعيّد على التقشف في ميزانية رئاسة الجمهورية.

وخلال جلسة استماع لها صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021، قالت عكاشة إن لرئاسة الجمهورية ثوابت وهي المحافظة على المال العام مجددة تأكيدها على حرص الرئيس للضغط على النفقات.


يذكر أن مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 تضمن زيادة بحوالي 28 مليون دينار مقارنة بميزانية 2020 لتبلغ 169 مليون دينار بعد أن كانت 140.9 مليون دينار


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215331

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 18h 25m |           
الرئيس قيس سعيّد حريص على التقشّف
لماذا اذن الزيادة في ميزانية الرئاسة ب28 مليار
من يقف وراءها وهل علم الرئيس بهذا الامر ووافق عليه
التقشف لا يكون بالزيادة في الميزانية بين سنة التي تليها بعشرات المليارات

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 17h 48m |           
بما ان اغلب الميزانية تذهب الى خلاص الاجور،وخاصة الامن الرئاسي،الحل هوانشاء ادارتين،واحدة يعهد لها امن رئيس الدولة،وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية،والاخرى امن رئاستي الحكومة والبرلمان والشخصيات الهامة و تامين الزيارات ،وتكون تابعة لرئاسة الحكومة حتى يتسنّى استعمال اكبر قدر ممكن من اعوان وزارة الداخلية،عند الاقتضاء،ويتم تامين المنشئات باكثر سهولة،و حماية الاشخاص التي تكون محلّ تهديد،مع التقليص في النفقات



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