العماري: ابن عم وزير البيئة الحالي متورط في عمليات توريد حاويات النفايات الايطالية

قال الإعلامي لطفي العماري في حوار على قناة التاسعة ان ابن عم وزير البيئة الحالي مصطفى العروي متورط في عمليات توريد حاويات النفايات الايطالية...واضاف العماري " الشركة التي وردت الفضلات تعاملت مع شركات رئيس الحكومة السابق الفخفاخ والمسؤول عنها هو بدون شك ابن عم وزير البيئة".وقال العماري " الياس الفخفاخ عندما كشف ملفه في ملف تضارب المصالح عين في وزارة البيئة من يواصل التجاوزات والتلاعب".وتابع لطفي العماري " ما نعيشه اليوم جرائم فساد تعود بنا الى فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي عندما عثبت المسؤولون في تونس بمصالحها واوصلوها الى الافلاس".يذكر أنّ قضيّة حاويات النفايات الايطالية، ظهرت للعلن بعد عرض تقرير تلفزي استقصائي عن الموضوع مساء الاثنين 2 نوفمبر 2020.وأكّدت وزارة البيئة، اثر ذلك، أنّها لم تقدم قطعا بإسناد أيّ ترخيص للشركة، التّي قامت بتوريد النفايات من ايطاليا وأنّ الشركة المذكورة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف اجراءاتها، وخاصّة، فيما يتعلّق بإجراءات التوريد المحدّدة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيّات الدوليّة وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني.وقام رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إثر ذلك بإعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فيصل بالضيافي .