تطاوين: احتجاجات وسط المدينة على خلفية اعتقال احد اعضاء تنسيقية اعتصام

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 09:58 قراءة: 0 د, 25 ث
اندلعت اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 احتجاجات وسط مدينة تطاوين على خلفية ايقاف ضو الغول احد اعضاء تنسيقية اعتصام.

واعلنت اذاعة تطاوين ان الاحتجاجات وصلت الى وسط المدينة حيث عمد المتظاهرون الى اشعال العجلات المطاطية مطالبين باطلاق سراح المنسق العام.


وتاتي هذه المواجهات بعد اسبوع من اعلان الاتفاق بين حكومة هشام المشيشي وتنسيقية اعتصام الكامور وفتح " الفانا" وعودة الشركات البترولية للعمل من جديد.

ووفق موزاييك تمّ إيقاف ضو الغول مساء أمس من قبل دورية أمنية. ولم تتضح إلى حدّ الآن أسباب إيقافه.

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